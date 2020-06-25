Через ведмежий притулок на Львівщині хочуть прокласти веломаршрут

Через ведмежий притулок на Львівщині хочуть прокласти веломаршрут

Укрінформ
На Львівщині планують доознакувати один із велосипедних маршрутів, щоб він проходив через ведмежий притулок «Домажир».

Про це повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА в Facebook.

«Спільно із громадською організацією «Клуб велотуристів друзів природи «РУХ» та ведмежим притулком «Домажир» провели виїзну нараду щодо оновлення веломаршруту #490, зокрема найближча робота вестиметься на відтинку Львів – Брюховичі – «Домажир». Хочемо, щоб цей маршрут був комфортний і для новачків та велотуристів з дітьми. Тому готуємо пропозиції доознакування маршруту. Зокрема, є ідея провести маршрут через еколокацію ведмежий притулок «Домажир», щоб туристи мали змогу відпочити й водночас зробити добру справу, адже кожен відвідувач ведмежого притулку допомагає його мешканцям», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна довжина маршруту становитиме 20 км.

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Нагадаємо, ведмежий притулок «Домажир» – унікальний центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів в Україні, створений за підтримки міжнародного благодійного фонду Four Paws. Розташований він за 15 км від Львова у природному заповіднику "Розточчя".

Фото: управління туризму та курортів Львівської ОДА

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