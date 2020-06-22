Раді пропонують створити спеціальну економічну зону "Туристичне Закарпаття"

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3701 "Про спеціальну (вільну) економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Туристичне Закарпаття".

Текст і супровідні документи до проєкту закону оприлюднені на сайті ВР.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується створити на період 10 років (з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2030 року включно) в адміністративно-територіальних межах Закарпатської області спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Туристичне Закарпаття".

За законопроєктом, спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на території цієї зони для реалізації інвестиційних проєктів у визначених пріоритетних видах економічної діяльності, а також пілотного експерименту із розвитку сільського туризму. Він містить послуги сільської гостинності, які надають члени особистого селянського господарства, і спрямований на збереження соціально-культурної, історичної спадщини та традицій сільської місцевості.

Зокрема, спеціальний режим інвестиційної діяльності планується застосовувати до суб'єктів спеціальної туристсько-рекреаційної зони – юридичних осіб, які реалізують інвестиційні проєкти розміром не менше ніж:

500 тисяч доларів США – з розроблення родовищ мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів, їх видобутку і використання, зокрема діяльність із санаторно-курортного лікування і профілактики захворювань, медичної реабілітації, промислового розливу мінеральної води;

500 тисяч доларів США – з будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів, призначених для санаторно-курортного лікування, медичної реабілітації та відпочинку громадян;

500 тисяч доларів США – зі створення об’єктів у сфері відпочинку та туризму, діяльності готелів та ресторанів, туристичної діяльності, надання послуг відпочинку та розваг;

200 тисяч доларів США – зі збереження історичного та природного надбання.

Також спеціальний режим інвестиційної діяльності хочуть застосовувати щодо членів особистого селянського господарства, які реалізують пілотний експеримент із розвитку сільського туризму кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж вартість майна, визначеного законом "Про особисте селянське господарство", але не менш як 1 тисяча доларів США – за умови надання послуг сільської гостинності.

Порядок реалізації пілотного експерименту із розвитку сільського туризму та особливості реалізації спеціального режиму інвестиційної діяльності буде встановлено Кабінетом міністрів України.

За законопроєктом, дострокове припинення спеціального режиму інвестиційної діяльності заборонено.

Автором документу став член фракції "Слуга народу" Олексій Устенко.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме залученню інвестицій у сферу відпочинку, туризму та оздоровлення, забезпеченню ефективного використання природних ресурсів та рекреаційного потенціалу Закарпатської області, розвитку її транспортної інфраструктури, а також реалізації пілотного експерименту з розвитку сільського туризму як нової сфери економіки України, збільшенню обсягів в’їзного туризму, збереженню наявних і створенню нових робочих місць.