На Рівненщині медіапроєкт знайомитиме дітей і підлітків з туристичними «родзинками»

У громадах Рівненщини реалізують культурний медіапроєкт, який знайомитиме дітей і підлітків з місцевими туристичними атракціями.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«Медіапроєкт, який взялися реалізувати в Рівненській області для дітей та підлітків, покликаний розширити культурний світогляд та знайомство із туристично привабливими місцями рідного краю. У Рівному, Гощі та селі Привільне Дубенського району розпочинається реєстрація до медіашколи для дітей та підлітків. Навчання – це літній творчий інтенсив, який спрямований показати розвиток культури в ОТГ та їхні туристичні «родзинки», а також дати поштовх та мотивацію дітям у зацікавленості культурним життям своїх міст», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що культурно-мистецька медіашкола для дітей та підлітків – це експрес-курс, який навчить створювати якісний відеоконтент, що мотивує до отримання професійних знань з відеовиробництва. Крім того, спеціалісти розповідатимуть учням про історичні місця, відомих людей краю, культурне життя області.

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Тематика сюжетів – знакові для міста Рівного культурно-мистецькі події, фестивалі, інтерв’ю з митцями.

Торік у Рівному 25 дітей завершили навчання у першій медіашколі.

Проєкт «Медіашкола прямує в громади» реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляв Укрінформ, цього року територіальні громади реалізують 25 проєктів, які стосуються популяризації туристичних особливостей окремих місцевостей. На це з обласної скарбниці виділено 2,9 млн грн.

Фото: rv.gov.ua