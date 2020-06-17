Віртуальна школа сільського зеленого туризму стартувала на Полтавщині

У Полтаві розпочала роботу триденна "Віртуальна школа сільського зеленого туризму", в якій беруть участь успішні фахівці-практики з області, а також Польщі й Литви.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

"Вдруге в обласному центрі (Полтавщини – ред.) для власників зелених садиб, представників ОТГ та державних службовців із районів організували Школу сільського зеленого туризму. Цього року захід проводять онлайн. Три дні учасники заходу обмінюватимуться досвідом, знайомитимуться з роботою садиб сільського зеленого туризму в нашому регіоні та за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що віртуальна школа сільського зеленого туризму на Полтавщині – освітній проєкт, головна мета якого – розповісти новачкам, які мають ідею створення об’єкта сільського зеленого туризму, про те, з чого починати, які різновиди самозайнятості у цьому напрямку є.

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Своїми секретами успіху ведення зеленого туризму під час семінару ділились литовці та поляки: Гедріус Калніус, власник "Кalniaus-sodyba", Жанна Галаша, представник садиби "Siedlisko".

За словами заступниці голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко, найактивніші учасники зможуть долучитися до наступного етапу – бізнес-інкубатору сільського зеленого туризму на Полтавщині.

Після завершення освітнього курсу кожен учасник Школи отримає сертифікат.

Фото: Полтавська ОДА