Віртуальна школа сільського зеленого туризму стартувала на Полтавщині
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
"Вдруге в обласному центрі (Полтавщини – ред.) для власників зелених садиб, представників ОТГ та державних службовців із районів організували Школу сільського зеленого туризму. Цього року захід проводять онлайн. Три дні учасники заходу обмінюватимуться досвідом, знайомитимуться з роботою садиб сільського зеленого туризму в нашому регіоні та за кордоном", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що віртуальна школа сільського зеленого туризму на Полтавщині – освітній проєкт, головна мета якого – розповісти новачкам, які мають ідею створення об’єкта сільського зеленого туризму, про те, з чого починати, які різновиди самозайнятості у цьому напрямку є.
Своїми секретами успіху ведення зеленого туризму під час семінару ділились литовці та поляки: Гедріус Калніус, власник "Кalniaus-sodyba", Жанна Галаша, представник садиби "Siedlisko".
За словами заступниці голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко, найактивніші учасники зможуть долучитися до наступного етапу – бізнес-інкубатору сільського зеленого туризму на Полтавщині.
Після завершення освітнього курсу кожен учасник Школи отримає сертифікат.
Фото: Полтавська ОДА