Туристів у Італії цьогоріч істотно поменшає

Через пандемію COVID-19 Італія очікує цьогоріч прийняти вдвічі менше туристів, ніж у попередні роки.

Про це пише Xinhua із посиланням на підрахунки Національної туристичної ради Італії.

Зазначається, що у 2020-му до Італії приїде на 31 млн туристів менше, ніж очікувалося до пандемії.

“Фінансові наслідки такого суттєвого зниження кількості іноземних туристів — значні, зважаючи на те, що туристичний сектор прямо й опосередковано забезпечує близько 13% ВВП Італії”, - пише Xinhua.

Аналітики Національної туристичної ради, однак, переконані, що сектор почне відновлюватися у другій половині цього року, хоча й не досягне докоронавірусних показників щонайраніше до 2023-го.

Нагадаємо: Італія ще 3 червня відкрила свої кордони для туристів із більшості європейських країн. Музеї, історичні місця та інші культурні об’єкти поступово повертаються до роботи, але з дотримання принципів соціального дистанціонування та інших рекомендацій органів охорони здоров’я.

Фото: АА