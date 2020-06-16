Сумщина. Сплави на байдарках

Туристам пропонують водні мандрівки Пслом, Сеймом і Ворсклою

У посткарантинних реаліях, коли все більш популярним стає внутрішній туризм, цікавим видається досвід Сумщини з організації мандрівок водними маршрутами – на байдарках.

І, як вдалося з’ясувати кореспонденту Укрінформу, цей вид відпочинку вартий того, аби на нього звернути увагу.

«Традиційно на Сумщині сплавляються на байдарках річками Псел, Сейм, Десна, Сула та Ворскла. Ними прокладені відповідні маршрути, і туристи, окрім безпосередньо контакту з довкіллям, мають змогу ознайомитися з пам’ятками області, побувати в незвичних місцях, отримати нові враження», – розповідає начальник відділу промоції і туризму Сумської облдержадміністрації Юрій Гладенко.

За його словами, з’являються й нові водні маршрути. Такий, наприклад, зараз запрацював на річці Сейм у регіональному ландшафтному парку «Сеймський».

Фото: facebook.com/trostyanets.splav

Гідом тут люб’язно зголосився виступити інженер зі збереження екосистем парку Олексій Декунов.

«Ми підходимо до організації сплавів, враховуючи, хто конкретно буде їх учасниками. По всій довжині сплаву визначено низку опорних точок, зупинок учасників сплаву для ночівлі чи відпочинку.

Хочу зауважити, що подорож не вимагає від її учасників спеціальної підготовки та досвіду. Зате вражень від неї буде досхочу. Так, туристи отримають можливість познайомитися з унікальною природою Лівобережного лісостепу та одним із найбільших природоохоронних об’єктів України – регіональним ландшафтним парком «Сеймський». Подорож річкою Сейм дозволить відчути подих стародавнього міста Путивль, побувати у місцях, де діяли партизанські загони Ковпака. Подивитися на справжню глибинку України – села Хижки, Камінь, Жолдаки, Лисогубівка», – розповідає Декунов.

Окремо він звертає увагу на чистоту Сейму. “Вода в річці настільки прозора, що можна побачити, що робиться на дні. Між водних рослин можна розгледіти рибу, молюсків, а біля берегів намацати раків», – говорить працівник парку.

Фото: facebook.com/trostyanets.splav

Він запевняє, що сплав на байдарках підійде як поціновувачам тихого спокійного відпочинку на природі, так і любителям «диких» подорожей. Адже в похід Сеймом можна йти автономно, на кілька днів, а то й тижнів.

«Рівень складності річки доступний для початківців-любителів активного відпочинку на воді. Швидка течія дає можливість частіше відкладати весло в човен і насолоджуватися сонцем і теплим літнім вітром. Велика кількість мілин і пляжів дозволяє накупатися й наплаватися на все літо», – говорить Декунов.

У які ж кошти виллється таке задоволення для пересічного туриста?

«Оренда на добу двомісної байдарки – 270 гривень. Година користування плавзасобом обійдеться у 66-75 гривень», – знайомить із прейскурантом Олексій Декунов.

Старт маршруту, де, власне, і можна взяти байдарки, – у селі Пересепки Путивльського району. Детальніше ж про нього можна дізнатися за посиланням.

Фото: "Відчайдухи" - Центр Активного Відпочинку

А тепер з півночі Сумщини рушимо на її південь. Саме там протікає річка Ворскла, яка, принаймні в регіоні, конкурує за чистотою із Сеймом.

Надавати послуги відпочивальникам тут готовий комунальний підрозділ Тростянецької міської ради СК «Академія спорту».

«Тих, хто ще не бачив нашої Ворскли, ми запрошуємо відчути всю її красу, під час байдаркового сплаву річкою. Одна справа – милуватися водоймою з берега, а інша – коли ти пливеш течією і дивишся з води на землю», – каже відповідальна за проведення сплавів у Тростянецькій ОТГ Ірина Галат.

За її словами, для відпочинку не потрібен спеціальний досвід попередніх сплавів.

«Максимальна кількість – 35 місць в одному поході. Пропонуємо 10 двомісних та 5 тримісних байдарок. Довжина маршрутів сягає від 14 до 45 кілометрів. Сплави – від одного дня і до кількох діб. Графіком передбачені зупинки для барбекю та купання, а увечері – привал на затишних пляжах Ворскли й ночівля у наметах», – знайомить із відпочинковим меню Галат.

Щодо вартості послуг, то вони не дуже відрізняються від тих, що пропонують їхні колеги на річці Сейм.

Фото: "Відчайдухи" - Центр Активного Відпочинку

Так, оренда двомісної байдарки на добу обійдеться у 250 гривень, тримісної – 300 гривень. Також, у разі необхідності, можна на час сплаву замовити собі інструктора. Вартість години його роботи оцінюється у 37 гривень.

Крім того туристам за окрему плату надаються транспортні послуги з доставки байдарки до пункту «Старт» на березі річки Ворскла і перевезення її від пункту «Фініш» у зворотному напрямку до Тростянця.

Варто зауважити, що на цьому туристичному напрямку навіть є конкуренція.

Її складає Гетьманський національний природний парк.

Хочу уточнити у начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації закладу Олександра Бали, наскільки така конкуренція серйозна і, власне, чи є відпочивальники зараз.

«Ви ж розумієте, ми всі починаємо знімати із себе захисні обладунки. Хтось продовжить без них жити в межах свого помешкання, а когось потягне на природу. Не думаю, що тут є якась конкуренція. Не до нас, так до колег прийдуть люди. Всім місце знайдеться», – з оптимізмом говорить Бала.

Щодо вартості отакої-от приємної «боротьби з течією», то він називає суму близько 1000-1200 гривень за весь час подорожі.

«Комусь вистачить пропливти річкою кілька годин, а потім «пришвартуватися». А дехто долає усі 240 кілометрів маршруту. Але, однозначно, всі задоволені», – говорить Олександр Бала.

Якщо ж мандрівникам складно дістатися вище і нижче означених локацій, а бажання водного відпочинку не зникає, можна податися у байдарковий сплав річкою Псел, що протікає просто через обласний центр.

Фото: "Відчайдухи" - Центр Активного Відпочинку

Його організацію взяв на себе Сумський центр активного відпочинку «Відчайдухи».

«Ви знаєте, ми з оптимізмом дивимося у завтрашній день і віримо, що попит на водний річковий відпочинок принаймні не зменшиться. Насамперед, він дешевий, що важливо в нинішніх умовах. Ну, і, на відміну від того ж моря, де ти в основному пасивно лежиш на пляжі, тут вітається рух, фізична активність, тобто, ти сам себе заряджаєш енергією. Плюс пізнавальний елемент. Думаю, що охочих сплавитися Пслом цього літа буде достатньо», – розповідає керівник центру Вячеслав Олейниченко.

Щодо прайсу, то добова оренда байдарки коштує від 150 гривень. А ще можна скористатися вечірнім пакетом послуг на 4 години вартістю від 120 гривень.

При цьому передбачена доставка байдарок на місця старту.

У нашій розмові з Юрієм Гладенком крім, власне, водного туризму ми зачіпали й інші теми. Зокрема, щодо «туристичних магнітів», з якими повинна визначитися кожна область. Так от, керівник туристичної галузі Сумщини запевняє, що водні подорожі річками області, принаймні, за останні два роки, все більше приваблюють туристів. Наприклад, у 2019 році сплавами річками Сумщини було охоплено близько 5 тисяч відпочивальників. Для того, аби їх число й далі зростало, говорить він, важливо формувати монетизацію туристичних супутніх послуг, долучатися громадам до благоустрою і прийому туристів у сільських зелених садибах, облаштовувати місця для зупинок та ночівлі, частувати відвідувачів автентичними стравами, знайомити з культурними традиціями та історичними пам’ятками. І все це впливатиме на розвиток інфраструктури навколо річок, екологічну культуру та поглиблення взаємодії людини з природою.

Сергій Ханін, Суми