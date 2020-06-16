В Ісландії з'явиться геотермальна лагуна з океанським краєвидом
А незабаром у мандрівників буде можливість поєднати корисне з приємним – тут з’явиться нова геотермальна лагуна на березі океану, пише Travel + Leisure.
Sky Lagoon буде розташована в гавані лише за декілька хвилин від Рейк'явіка, пропонуючи відвідувачам не тільки місце для відпочинку й омолодження, але й можливість насолодитися приголомшливим краєвидом Атлантичного океану і північного сяйва, а також воістину неймовірними заходами сонця й зоряним небом.
Штучна лагуна спроєктована в гармонії з прекрасною природою Ісландії: 70-метрова крайка з ефектом безкінечності ідеально «перетікає» в океанський пейзаж, а елементи дизайну, на які вплинули традиційні ісландські дернові будинки, надають автентичності.
Крім того, Sky Lagoon запропонує відвідувачам басейн з холодною водою, сауну, бар в лагуні, ресторан і магазини.
Її відкриття заплановано на весну 2021 року.
Фото: skylagoon.com