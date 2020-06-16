В Ісландії з'явиться геотермальна лагуна з океанським краєвидом

Одна з найкращих туристичних розваг в Ісландії – розслабиться в її чудових геотермальних лагунах.

А незабаром у мандрівників буде можливість поєднати корисне з приємним – тут з’явиться нова геотермальна лагуна на березі океану, пише Travel + Leisure.

Sky Lagoon буде розташована в гавані лише за декілька хвилин від Рейк'явіка, пропонуючи відвідувачам не тільки місце для відпочинку й омолодження, але й можливість насолодитися приголомшливим краєвидом Атлантичного океану і північного сяйва, а також воістину неймовірними заходами сонця й зоряним небом.

Штучна лагуна спроєктована в гармонії з прекрасною природою Ісландії: 70-метрова крайка з ефектом безкінечності ідеально «перетікає» в океанський пейзаж, а елементи дизайну, на які вплинули традиційні ісландські дернові будинки, надають автентичності.

Крім того, Sky Lagoon запропонує відвідувачам басейн з холодною водою, сауну, бар в лагуні, ресторан і магазини.

Її відкриття заплановано на весну 2021 року.

Фото: skylagoon.com