На Вінниччині туристів приваблюватимуть "кам’яною квіткою"

У Дашівській громаді, що на Вінниччині, завершують облаштування паркової зони з "квіткою на камені" та Островом кохання, що має стати центром майбутнього туристичного маршруту.

Про це повідомляє Vlasno.info з посиланням на секретарку Дашівської селищної ради Світлану Войченко.

"Ідея проєкту з'явилася ще 2018 року. В нашому населеному пункті є пам'ятка архітектури – палац Плятерів-Потоцьких. Поряд з ним на річці Соб є острів. Він був страшний та захаращений, росли лише самі бур'яни та хащі. За кошти громади та спонсорів ми прибрали на цьому острові, зробили алеї та встановили лавочки та альтанки, посіяли нові газони та встановили кований місток до острова", - розповіла Войченко.

Торік на прибережній зоні біля центрального мосту облаштували кам'яні сходи та гроти з лавами. Цьогоріч там планують зробити алею та дорогу, що вестиме до самого "острова кохання".

Особливістю алеї стане тротуарна плитка із зображенням квітки. В її центрі стоятиме фонтан, а на краях "квітки" розташують лави. У такий спосіб згори можна буде побачити "кам'яну квітку" з місцевої легенди про створення міста. Адже "Дашів" з тюркської мови перекладається як "камінь". Народні легенди та історична назва селища стали основою для гербу ОГТ – квітки, що росте з каменю.

Читайте також: Вінницькі підземелля тимчасово відкрилися для відвідувачів

Цьогоріч, щоб закінчити проєкт зі створення туристичної локації, планують витратити близько 400 тисяч гривень. Із них 165 тисяч отримають за перемогу в 17-му обласному конкурсі територіальних громад, 212 тисяч – з місцевого бюджету та близько 50 тисяч – кошти спонсорів.

У 2018-2019 роках на реалізацію проєкту вже було витрачено 664 тисячі гривень. Тож загальна сума створення туристичного об'єкта в Дашеві становитиме понад мільйон гривень. Повністю закінчити проєкт планують до кінця вересня цього року.

У планах громади – створення туристичного маршруту, до якого буде входити Шабельнянський ліс, де у роки Другої світової війни було місце дислокації ІІ партизанської бригади, дерев'яний шестикупольний храм Архістратига Михаїла, побудований без єдиного цвяху 1764 року, палац Плятерів-Потоцьких – пам'ятка архітектури ХVІІІ століття – та Дашівський краєзнавчий музей.

Центром туристичного маршруту якраз і стане новий парк із "кам'яною квіткою" та Островом кохання.

Фото: facebook.com/sveta.silrada