Кіпр в аеропортах безкоштовно перевірятиме туристів на COVID-19

Кіпр безкоштовно перевірятиме туристів у аеропортах за допомогою швидких тестів на COVID-19.

Про це пише Xinhua з посиланням на слова міністра транспорту Кіпра Яніса Кароусоса.

За його словами, новий тест видаватиме результат всього за 90 хвилин, що сприятиме збільшенню кількості іноземних туристів.

“Це дозволить уникнути вимоги до усіх, хто прибуває, залишатися у готелі щонайменше один день, поки не стануть відомими результати. За допомогою нового теста, подорожувальники знатимуть його результат до того, як покинуть аеропорт”, - сказав Кароусос.

Відповідно до чинних правил, подорожувальники, які прибувають з ризикових щодо поширення COVID-19 країн, мусять по прильоту надати довідку про стан свого здоров’я.

“Ми дамо змогу подорожувальникам здавати аналіз на місці. Це вирішить багато проблем, не наражаючи на небезпеку громадське здоров’я”, - зазначив міністр.

Нагадаємо: станом на понеділок на території Кіпру було підтверджено всього 985 активних випадків COVID-19. Більшість нових випадків було пов’язано із туристами з Великобританії.