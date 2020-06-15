В Івано-Франківську до роботи повернувся музей визвольної боротьби

Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби ім. С. Бандери з оновленою експозицією знову приймає екскурсантів після послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

"Раді повідомити Вам, що Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби ім. С. Бандери відновлює свою роботу після карантину і готовий приймати відвідувачів та проводити екскурсії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до рекомендацій МОЗ, на виставки до приміщення музею одночасно запрошують не більше 10 гостей. Відвідувачів просять обов'язково бути в медичних масках і дотримуватися дистанції з іншими гостями не менше ніж 1,5 м, радять не торкатися предметів в експозиціях та використовувати засіб дезінфекції, розташований на вході до музею.

Екскурсії проводяться для групи не більше 10 осіб (за умови попереднього замовлення).