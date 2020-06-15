В Івано-Франківську до роботи повернувся музей визвольної боротьби

В Івано-Франківську до роботи повернувся музей визвольної боротьби

Укрінформ
Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби ім. С. Бандери з оновленою експозицією знову приймає екскурсантів після послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook

"Раді повідомити Вам, що Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби ім. С. Бандери відновлює свою роботу після карантину і готовий приймати відвідувачів та проводити екскурсії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до рекомендацій МОЗ, на виставки до приміщення музею одночасно запрошують не більше 10 гостей. Відвідувачів просять обов'язково бути в медичних масках і дотримуватися дистанції з іншими гостями не менше ніж 1,5 м, радять не торкатися предметів в експозиціях та використовувати засіб дезінфекції, розташований на вході до музею.

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Екскурсії проводяться для групи не більше 10 осіб (за умови попереднього замовлення).

Крім того, у музеї визвольної боротьби повідомили, що експозиція поповнилася "теплими іграшками, присвяченими повстанській тематиці". Тож тепер тут готові приймати й наймолодших відвідувачів.

У закладі запевнили, що забезпечують регулярне дезінфікування всіх музейних приміщень.

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