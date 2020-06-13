Охочі можуть побачити Острог XVII століття

Відтепер жителі та гості Рівненщини можуть побачити, яким був древній Острог чотири століття тому.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У межах польського проєкту «Shtetl Routes» студія «Полігон» зробила 3D-реконструкцію Острога сімнадцятого століття. Відтепер усі охочі можуть побачити, яким було місто чотири століття тому.

Розробники розповідають, що тоді увесь Острог був обнесений мурами, а вже в самому місті був ще й замок на горі із ще більш неприступними стінами», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні Острог славиться пам’ятками архітектури, храмами різних конфесій, музеями та сучасним закладом вищої освіти — Острозькою академією.

На Замковій горі можна подивитися на муровану вежу, круглу башту та Богоявленський собор, Острозьку академію.

Відомі й пам'ятки міських фортифікацій — Татарська башта, башта Луцька, Успенський костел, приміщення колишньої чоловічої гімназії, Острозька синагога.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині впродовж кількох років діє проєкт «Shtetl Routes. Об’єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі» програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна».

За словами координатора проєкту Еміля Маюка, його мета – розроблення матеріалів та інструментів на основі єврейської історичної спадщини, які будуть успішно використовуватися в галузі культури й туризму.

Як стверджують краєзнавці, така проблематика актуальна для східних повітів Польщі та західних областей України і Білорусі. Атракції цих регіонів маловідомі як потенційним туристам, так і місцевим жителям.