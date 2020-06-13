Охочі можуть побачити Острог XVII століття

Охочі можуть побачити Острог XVII століття

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Укрінформ
Відтепер жителі та гості Рівненщини можуть побачити, яким був древній Острог чотири століття тому.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У межах польського проєкту «Shtetl Routes» студія «Полігон» зробила 3D-реконструкцію Острога сімнадцятого століття. Відтепер усі охочі можуть побачити, яким було місто чотири століття тому.

Розробники розповідають, що тоді увесь Острог був обнесений мурами, а вже в самому місті був ще й замок на горі із ще більш неприступними стінами», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні Острог славиться пам’ятками архітектури, храмами різних конфесій, музеями та сучасним закладом вищої освіти — Острозькою академією.

На Замковій горі можна подивитися на муровану вежу, круглу башту та Богоявленський собор, Острозьку академію.

Відомі й пам'ятки міських фортифікацій — Татарська башта, башта Луцька, Успенський костел, приміщення колишньої чоловічої гімназії, Острозька синагога.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині впродовж кількох років діє проєкт «Shtetl Routes. Об’єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі» програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна».

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За словами координатора проєкту Еміля Маюка, його мета – розроблення матеріалів та інструментів на основі єврейської історичної спадщини, які будуть успішно використовуватися в галузі культури й туризму.

Як стверджують краєзнавці, така проблематика актуальна для східних повітів Польщі та західних областей України і Білорусі. Атракції цих регіонів маловідомі як потенційним туристам, так і місцевим жителям.

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