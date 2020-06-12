У Дністровському каньйоні з’явилися точки порятунку для туристів

На Тернопільщині задля безпеки туристів у нацпарку "Дністровський каньйон" почали спеціальне ознакування окремих маршрутів.

Про це повідомляє управління ДСНС України у Тернопільській області на сторінці в Facebook.

"У рамках спільного проєкту Управління туризму Тернопільської облдержадміністрації, аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС України та національного природного парку "Дністровський каньйон" розроблено ознакування екологічної стежки "Джуринський каньйон" у Заліщицькому районі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згадана місцевість покрита лісами. Це підвищує ризик виникнення ситуацій, коли туристи втрачають орієнтування на маршруті або ж травмуються і не можуть дати інформацію рятувальникам про своє місцеперебування.

У зв’язку з цим вперше в області реалізовано проєкт, який передбачає не лише ознакування маршруту, але і встановлення інформаційних стендів (на них заплановано зазначити правила безпеки для туристів), маркування стежки і встановлення точок порятунку.

Точки порятунку – це таблички-ідентифікатори, які дають змогу максимально швидко визначити місцеперебування особи. Людина лише телефонує на номер "101" та повідомляє номер точки, біля якої вона перебуває.

Такі ідентифікатори встановлюють вздовж локації, а також у суміжному лісовому масиві. Це забезпечить швидке надання допомоги людям, які заблукали або потрапили в екстрену ситуацію.

Також вже розробляють картографічну схему, на якій буде зазначено GPS-координати кожної точки.

Такий проєкт надалі буде реалізований і на інших туристичних маршрутах області, зазначають в обласному управлінні ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, торік Дністровський каньйон на Тернопільщині відвідало понад 3 тис. туристів.

Довідково. Дністровський каньйон розташований на межі 4 областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. Його загальна довжина – майже 250 км. Це – один із найбільших каньйонів не лише України, а й Європи. Дністровський каньйон визнаний одним із 7 природних чудес України.

Фото: @MNSTERNOPIL