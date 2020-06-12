Житомирщина влаштує конкурс туристичної фотографії

У Житомирській області 22 червня стартує конкурс туристичної фотографії, приурочений до Дня туризму.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«З нагоди Дня туризму, який щорічно відзначається у вересні, на Житомирщині стартує відкритий обласний конкурс туристичної фотографії. Початок конкурсу – 22 червня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь у конкурсі можуть брати аматори та фотографи, які зробили світлини на території області.

Один автор може подати до 10 як кольорових, так і чорно-білих робіт розміром 20х30 робіт. Обов’язковою умовою конкурсу є подача друкованих фотографій.

Крім того, цього року організатори додали до конкурсу нову номінацію «Супер селфі zhtGO», обов’язковою умовою якого є публікування фото у соціальних мережах Facebook та Instagram з відміткою Житомирського обласного туристичного інформаційного центру та з хештегом #СуперселфіzhtGO.

Роботи приймаються до 7 вересня. Їх можна принести особисто або відправити поштою в Житомирський обласний туристичний інформаційний центр.