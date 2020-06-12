На Київщині з’являться лавандові поля

На території дендропарку під Києвом "Добропарк" взялися за створення нової локації – лавандових полів з понад двома десятками тисяч кущів цієї рослини.

Про це повідомляє пресслужба парку на сторінці в Facebook.

"Лавандовому полю бути! Саме зараз наші садівники висаджують 25 тисяч кущів лаванди, примножуючи колекцію "Добропарку". Вже наступного року хвилясті лінії перетворяться на лавандові ріки... І зовсім скоро ця сонячна галявина стане місцем естетичної насолоди, купи гарних фото, дихальної терапії, спокою та єднання з прекрасним від раннього літа, до самої осені", – йдеться в дописі.

Зазначається, що офіційне відкриття "Добропарку" заплановано на 18 червня. Сезон в дендрологічному парку відкриють відразу два фестивалі: петуній і фестиваль арт-об’єктів "Доброфест".

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"Асоціація українських флористів ексклюзивно для нашого парку готує фестиваль арт-об’єктів "Доброфест". Флористи з різних куточків країни вже почали створювати надзвичайні 3D-об’єкти з природного матеріалу та квітів. Впевнені, що вони стануть прикрасою нашого парку, а також оригінальними фотозонами для гостей. Флористичні арт-об‘єкти в самому серцi нашого "Добропарку", уквітчаного петуніями, сурфініями, бегоніями та лавандою – все це створить насправді захопливе видовище", – повідомили в "Добропарку".

Фото: @dobropark.ua