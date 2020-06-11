У Бердянську змінюється формат медичного туризму

Курортне місто Бердянськ у Запорізькій області цього курортного сезону сконцентрується на розвитку оздоровчого туризму, збільшуючи кількість турів і пропозицій для охочих запобігти різноманітним проблемам зі здоров’ям.

Про це заявила завідувачка сектору реклами курорту і туризму Бердянської міської ради Вікторія Міщенко, повідомляє Zruchno.Travel.

"Оздоровчий і медичний туризм в Бердянську завжди користувався популярністю, проте зараз дещо змінився формат. Якщо раніше до нас приїжджали в основному вирішувати вже наявні проблеми зі здоров’ям, то зараз люди поступово приходять до того, щоб запобігати хворобам і займатися здоров’ям регулярно, тому стало більше пропозицій щодо оздоровлення та санаторно-курортного відпочинку і наша цільова аудиторія розширюється", – зазначила Міщенко.

За її словами, курорт додатково вжив заходів для гарантування безпеки гостей міста, тому відпочинок в Бердянську буде корисним і неризикованим.

У місті працює п’ять санаторно-курортних закладів оздоровлення та відпочинку, основні лікувальні засоби яких – мулові сульфідні грязі, мінеральні хлоридно-натрієві води і ропа підземних джерел. Всі заклади розташовані вздовж узбережжя Азовського моря і Бердянської затоки, а деякі – на території Приазовського національного природного парку.

Зазначається, що лікувальні грязі бердянських лиманів активно впливають на відновлення кісткової тканини під час переломів, сприяють розм’якшенню рубців, розсмоктуванню спайок і кісточок на ногах, стимулюють відновлювальні процеси, а також допомагають впоратися із захворюваннями органів дихання, ендокринологічними, шкірними і неврологічними хворобами. Бромні хлоридно-натрієві води високої мінералізації під час проведення зовнішніх процедур нормалізують процес згортання крові і судинний тонус, пульс, знижують підвищений артеріальний тиск і мають стимулювальну дію на функцію щитовидної залози.

За словами Міщенко, місцеві підприємці та керівники здравниць ухвалили рішення не піднімати ціни і залишити їх на рівні минулого року.