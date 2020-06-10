На Співочому полі влаштують квіткове сафарі: на кого "полюватимуть"

На території Печерського ландшафтного парку "Співоче поле" у Києві з 19 червня до 26 липня триватиме виставка "Квіткове сафарі", в межах якої представлять 3D-фігури диких тварин.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"19 червня на території Печерського ландшафтного парку стартує традиційна літня виставка квітів. Цього разу вона здивує своїми масштабами: об’ємні 3D-фігури диких тварин (серед яких тигри, носороги, ведмеді та інші мешканці Південної півкулі) в оточенні квіткових композицій створять панораму справжнього сафарі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на гостей також чекатимуть яскраві квіткові фотозони для селфі, окремі зони відпочинку для дорослих і дітей.

За інформацією організаторів виставки, на території парку в умовах адаптивного карантину діятимуть певні обмеження: відвідувачі допускатимуться на територію лише у респіраторі або захисній масці, на центральному вході встановлять пункт вимірювання температури та місце для дезінфікування рук. Крім того, контролюватиметься кількість відвідувачів, що одночасно перебуватимуть на території парку, з розрахунку не більше ніж 1 особа на 10 кв. м площі. Масові заходи та концерти не проводитимуться.

Виставка "Квіткове сафарі" триватиме до 26 липня і працюватиме щоденно з 10:00 до 20:00. Вартість вхідного квитка для дорослих становитиме 100 гривень, для дітей – 25 гривень. Для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1-ї та 2-ї групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.