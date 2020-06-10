Скадовськ в очікуванні, відпочивальники “на валізах”

Херсонщина, яка перейшла на адаптивний карантин, відкриває літній туристичний сезон

Тут розраховують, що турист, який традиційно відпочивав за кордоном, цьогоріч вирішить таки подорожувати Україною, зокрема, Херсонщиною. А враховуючи аж два моря на території області та інші природні принади, тут планують за весь 2020-й зустріти туристів не менше, ніж торік, незважаючи навіть на карантинні обмеження у країні.

Готуються до літнього сезону й у курортному Скадовському районі. На початку червня тут на пляжах було практично порожньо – бракувало тепла, та й туристів ще приїхало мало.

«Через карантинні заходи оздоровчий сезон перенесено, 15 червня ми сподіваємося його розпочати», – каже секретар Скадовської міської ради Олег Сокольчук. Уже можна прогнозувати, що частина закладів не відкриється у червні, деякі розпочнуть роботу з липня. Ще питання – чи взагалі відкриють в Україні цьогоріч, з огляду на коронавірус, дитячі оздоровчі заклади, а їх тут 19. Проте, наприклад, дитячий табір Херсонської міськради на березі Чорного моря готовий прийняти дітей – чекають лише дозволу.

ДІТИ «СИДЯТЬ НА ВАЛІЗАХ»

У дитячому оздоровчому таборі імені І.Голубця сподіваються, що таки відкриються у цьому сезоні. Цей заклад – власність Херсонської міської громади, і зазвичай з кінця травня тут уже були діти. Путівки розписані ще з зими. Зараз у таборі тиша – чути лише, як в одному з корпусів, де триває реконструкція, працюють будівельники. Щодо можливих карантинних вимог – тут прибрали килими, закупили антисептик, безконтактні термометри, у кімнатах по три ліжка, але житимуть діти (якщо заклад запрацює) по двоє.

Оздоровчий табір зробив заявку на моніторингову перевірку, яку провели фахівці головного управління Держпродспоживслужби та місцевої влади. Відчинили двері й перед журналістами.

Наразі ще не визначені умови адаптивного карантину щодо дитячих оздоровчих установ, але як тільки вони будуть прописані, тут готові працювати. «Як тільки нам дадуть «відмашку», ми за два дні вже готові приймати дітей. Кадри всі набрані, діти також сидять давно на валізах. Перше, куди потрапляє дитина – це медпункт. Останні роки у нас працюють під час своєї відпустки лікарі з дитячої обласної лікарні. У медпункті є приміщення для проведення амбулаторного прийому та маніпуляційна, обладнаний ізолятор. Укладена угода зі Скадовською районною лікарнею – для надання допомоги у складних випадках», – розповідає директорка Центру позашкільної роботи Херсонської міськради, відокремленим підрозділом якого є табір, Ірина Свинаренко.

На її думку, цей табір має працювати навіть у нинішніх умовах, адже тут відпочиватимуть діти лише з Херсона, приїжджих з інших регіонів, де складна ситуація з коронавірусом, не буде.

«Табір ми отримали в управління у 2016 році. Торік у зміну приймали 250 осіб, зараз розуміємо, що буде значно менше, але ми готові працювати на тих умовах, які сформують. Сьогодні повна вартість путівки 450 гривень на добу. Але практично 90% путівок у нас здешевлені коштом міського бюджету. Тут відпочивають діти з багатодітних родин, а також позбавлені батьківського піклування, є тематичні зміни, відпочивають вихованці творчих колективів, лідери шкільного самоврядування», – розповідає вона.

Директорка дитячого табору Людмила Шара каже, що планують цьогоріч сім змін.

У таборі – повноцінне футбольне поле, поставили басейн без хлору розміром 6 на 10 метрів. На пляжі (його ширина – 175 метрів, довжина – 50 метрів) поки що лежить морська трава – камка, яку зібрали у купи; її мають вивезти на утилізацію.

У їдальні столи розставили на відстані один від одного – за одним сидітиме не більше двох дітей.

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби, які обстежили табір, кажуть, що тут дотримуються санітарних норм, у харчоблоці розроблено і впроваджено систему безпечності харчових продуктів за принципами ХАССП (головна модель управління безпекою харчових продуктів у промислово розвинутих країнах світу, що захищає постачальників і споживачів від небезпечної харчової продукції, - ред.).

Моніторингове обстеження провели. Але у разі, коли уряд дозволить таким дитячим закладам працювати і затвердить вимоги, перед початком роботи табір знову перевірятимуть комісією.

До речі, оздоровчий табір уклав угоду з Херсонською регіональною державною лабораторією ім. професора Л.С. Ценковського Держпродспоживслужби. На берег моря прибула нова унікальна пересувна лабораторія моніторингу навколишнього середовища та впливу хімічних факторів (вона почала працювати у 2020 році). Усі показники повітря на території оздоровчого табору були в той день у нормі.

ОЧИСНІ СПОРУДИ НА КУРОРТІ — Є ЗМІНИ

У курортному Скадовську ще три роки тому очисні споруди були в аварійному стані, інформація про те, що на пляжах фіксували граничну концентрацію забруднювальних речовин, зокрема, за мікробіологічним показником, відлякувала відпочивальників. Напередодні нового літнього сезону журналістам продемонстрували позитивні зміни, зараз роботи на очисних тривають. Як зазначив секретар Скадовської міськради Олег Сокольчук, у курортному місті пріоритетом є безпека, а вона залежить і від нормальної роботи цих споруд.

«Минулого року з державного бюджету саме на ремонт очисних споруд ми отримали 8 мільйонів гривень, це дозволило нам зробити повне очищення стоків», – зазначив секретар Скадовської міської ради. Цього року, попри пандемію, держава залишила фінансування 14 мільйонів, також виділені кошти з місцевого бюджету. Таким чином у Скадовську зможуть завершити реконструкцію очисних споруд.

За результатами, які надав ДУ «Херсонський лабораторний центр», що проводить дослідження водойм в області, зокрема і прибережної зони Скадовська, вода тут відповідає вимогам як за санітарно-хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ

Не приймає відвідувачів у Скадовську наразі місцевий дельфінарій, де є не лише шоу-програма, а й центр реабілітації для дітей. Проходять курс дельфінотерапії, що включає плавання та спілкування з дельфінами, масаж і заняття з психологом і реабілітологом, діти з діагнозами ДЦП, аутизм та з синдромом Дауна. Зазвичай такі заняття починаються з травня і тривають десять сеансів.

Зараз у дельфінарії – два дельфіни та п’ять морських котиків. Як стверджують тут, умови перебування тварин відповідають європейським стандартам.

У ПАНСІОНАТІ «ЕНЕРГІЯ» ПЕРЕОБЛАДНАЛИ НОМЕРИ

Ще один пансіонат Херсонської міської ради – «Енергія». Він розташований на першій лінії. До речі, на цьому пляжі розміщений стадіон, де проходять всеукраїнські змагання з пляжного гандболу, змагаються волейболісти. Тридцять відсотків відпочивальників тут оздоровлюються за кошти міського бюджету – зокрема, це родини воїнів АТО. Решта – звичайні клієнти, які самі платять за своє розміщення. Весь персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, заклад закупив антисептики та дезінфекційні засоби.

Тут лише 18 номерів, половину з яких переобладнали: там тепер є кухні. Хоча прив’язки харчування до проживання немає, на території закладу працює їдальня, вона розрахована і на гостей пансіонату, і просто на містян чи інших відпочивальників.

«Номери з кухнями – може приїхати родина і проживати. Ми зацікавлені, щоб у цю курортну зону приїздили сім’ї, привозили дітей, це унікальне місце для їх оздоровлення. Ми пройшли всі перевірки: і пляжу, й обстеження дна», – каже директор пансіонату Анатолій Керекелиця.

Анатолій Керекелиця

За його словами, приватні пансіонати наразі чекають і ще думають, вигідно їм буде відкриватися чи ні.

Відповідальність за дотримання санітарно-епідеміологічних заходів лягає, перш за все, на власників таких закладів. А от із приватними господарствами, які приймають відпочивальників у власних будинках, виникали проблеми і в минулі роки, без карантину, кажуть у ГУ Держпродспоживслужби. Власники таких господарств декларують, що це їх приватний будинок, де вони приймають гостей. Річ у тім, що за документацією вони оформлені як приватні житлові будинки, домоволодіння, а відтак на них не розповсюджуються вимоги, встановлені до закладів оздоровлення та відпочинку. І тут уже кожен сам вирішує, наскільки безпечно працювати і наскільки безпечно бути гостем такого неофіційного закладу розміщення.

Ірина Староселець, Скадовськ—Херсон

Фото автора та надані ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області