Полтава відкриває комунальні музеї

Комунальні музеї Полтави почнуть приймати відвідувачів 10 червня в межах дії адаптивного карантину.

Про це повідомляє «Полтава туристична» в Facebook.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року №392, згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 06.06.2020 року №35, з 10 червня 2020 року відновлюється робота музеїв, що належать до базової мережі закладів культури м. Полтава (ДІКЗ «Поле Полтавської битви», Художній музей (галерея мистецтв) іменні Миколи Ярошенка, Літературно-меморіальні музеї І.П. Котляревського, В.Г. Короленка, Панаса Мирного) із безпосереднім прийомом відвідувачів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екскурсійне обслуговування надаватиметься згідно зі штатним розписом та графіком роботи музеїв із дотриманням превентивних заходів: групи – до 10 осіб, попередній запис, наявність індивідуальних засобів протиепідемічного захисту.

Втім, утриматися від екскурсій рекомендують дітям віком до 12 років.