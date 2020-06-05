Іспанія відкриється для туристів з липня
Укрінформ
Іспанія відкриє свої кордони для іноземних туристів з 1 липня.
Про це повідомляє ВВС.
«Іспанія почне відкриватися для іноземних туристів з 1 липня», – йдеться в повідомленні.
Раніше міністр туризму країни заявив, що обмеження на сухопутних кордонах будуть зняті з 22 червня.
Комісар ЄС з внутрішніх справ закликав країни-учасниці знову відкрити свої внутрішні кордони до кінця цього місяця.
З часу початку спалаху коронавірусу в Іспанії було зареєстровано майже 28 тисяч летальних випадків і понад 233 тисяч випадків захворювання.