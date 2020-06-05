Іспанія відкриється для туристів з липня

Іспанія відкриє свої кордони для іноземних туристів з 1 липня.

Про це повідомляє ВВС.

«Іспанія почне відкриватися для іноземних туристів з 1 липня», – йдеться в повідомленні.

Раніше міністр туризму країни заявив, що обмеження на сухопутних кордонах будуть зняті з 22 червня.

Комісар ЄС з внутрішніх справ закликав країни-учасниці знову відкрити свої внутрішні кордони до кінця цього місяця.

З часу початку спалаху коронавірусу в Іспанії було зареєстровано майже 28 тисяч летальних випадків і понад 233 тисяч випадків захворювання.