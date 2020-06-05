Сколівські Бескиди отримають майже 1,5 мільйона гривень на розвиток

На розвиток національного природного парку “Сколівські Бескиди”, що у Львівські області, виділили майже півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

“На сесії Львівської обласної ради затвердили виділення коштів у сумі 1 млн 400 тис. грн з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році для проведення заходів розвитку рекреаційної інфраструктури та мережі шляхів активного екологічного туризму з метою запобігання пошкодженню природних комплексів НПП “Сколівські Бескиди”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах реалізації проєкту оновлять інфраструктуру парку, облаштують мережу шляхів активного екологічного туризму загальною протяжністю понад 140 км, проведуть знакування та маркування шляхів із встановленням інформаційних стендів, туристичних напрямкових та попереджувальних знаків, облаштують джерела питної води, переходи через потічки та оглядові майданчики на туристичних маршрутах парку.

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За інформацією Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, за 2019 рік у нацпарку побували понад 80 тис. відвідувачів.

Нагадаємо, туристичний сезон на Львівщині розпочали 1 червня, приділивши особливу увагу еко- та агротуризму, оздоровчому напрямку відпочинку, а також мандрам для родин. А у Львові міська рада спільно з представниками туристичної галузі напрацювала п’ять етапів відновлення індустрії туризму після карантину через пандемію коронавірусу.