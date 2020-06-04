Екскурсійні групи буде збільшено з 10 до 50 осіб – Держтуризм

Екскурсійні групи буде збільшено з 10 до 50 осіб – Держтуризм

Укрінформ
В Україні дозволять проводити екскурсії для груп до 50 осіб.

Про це повідомляє Державне агентство з розвитку туризму України у Facebook

"Екскурсійні групи буде збільшено до 50 людей! Це пообіцяв головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі Президента з представниками туристичної галузі у Кам'янці-Подільському", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення буде ухвалене на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

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В агентстві нагадують, що наразі в Україні діє обмеження – до 10 осіб в екскурсійній групі.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині, в межах якої Президент зустрівся з представниками туристичної галузі.

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