Екскурсійні групи буде збільшено з 10 до 50 осіб – Держтуризм

В Україні дозволять проводити екскурсії для груп до 50 осіб.

Про це повідомляє Державне агентство з розвитку туризму України у Facebook.

"Екскурсійні групи буде збільшено до 50 людей! Це пообіцяв головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі Президента з представниками туристичної галузі у Кам'янці-Подільському", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення буде ухвалене на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

В агентстві нагадують, що наразі в Україні діє обмеження – до 10 осіб в екскурсійній групі.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині, в межах якої Президент зустрівся з представниками туристичної галузі.