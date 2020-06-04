Президент України Володимир Зеленський у Кам'янці-Подільському відвідав музей мініатюр, придбав сувенірні магніти та скуштував традиційної української грибної юшки.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський прогулявся вулицями Кам'янця-Подільського та взяв участь в екскурсії музеєм мініатюр просто неба "Замки України". Також він придбав на пам'ять сувеніри – магніти із зображенням історичної частини міста", – зазначили в ОП.

Зеленський у Кам'янці-Подільському скуштував грибної юшки та придбав сувеніри / Фото: Офіс Президента

Крім того, Зеленський на своїй Facebook-сторінці розповів про смачну грибну юшку в Кам'янці.

"Традиційна українська грибна юшка в Кам’янці-Подільському – це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не куштував. Раджу всім!", – написав Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.

3 червня у Хмельницькому він провів зустріч з представниками бізнесу, а 4 червня в Кам'янець-Подільській фортеці зустрівся з туроператорами.