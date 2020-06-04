Автотуристи отримали новий ресурс для планування подорожей
Про це повідомляє Na chasi.
"Почалося літо, послабили карантин, але кордони ще закриті для нас. Ми самі любимо подорожувати, але зараз це можна робити тільки в нашій країні. Тому відібрали близько 60 найбільш туристично привабливих місць України і зробили різні автомобільні маршрути до них", – розповіли розробники сайту.
Щоб знайти маршрути Україною за допомогою сайту Go Ukraine, потрібно вказати місто, звідки плануєте розпочати мандрівку, та обрати, куди хочете поїхати.
З Києва, наприклад, можна відправитися за 10 різноманітними напрямками: передмістя, історичні парки, Східна, Західна та Південна Україна, відпочинок на Дніпрі або Чорному морі тощо.
Незабаром на сайті планують додати англійську мову та можливість доповнювати запропоновані маршрути власними.
Зазначається, що ресурс упродовж місяця створило подружжя дизайнерів.
Фото: ua.depositphotos.com