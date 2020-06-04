Автотуристи отримали новий ресурс для планування подорожей

Дизайнери створили безкоштовний сайт з понад 60 автомобільними маршрутами для мандрівок Україною – Go Ukraine.

Про це повідомляє Na chasi.

"Почалося літо, послабили карантин, але кордони ще закриті для нас. Ми самі любимо подорожувати, але зараз це можна робити тільки в нашій країні. Тому відібрали близько 60 найбільш туристично привабливих місць України і зробили різні автомобільні маршрути до них", – розповіли розробники сайту.

Щоб знайти маршрути Україною за допомогою сайту Go Ukraine, потрібно вказати місто, звідки плануєте розпочати мандрівку, та обрати, куди хочете поїхати.

З Києва, наприклад, можна відправитися за 10 різноманітними напрямками: передмістя, історичні парки, Східна, Західна та Південна Україна, відпочинок на Дніпрі або Чорному морі тощо.

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Незабаром на сайті планують додати англійську мову та можливість доповнювати запропоновані маршрути власними.

Зазначається, що ресурс упродовж місяця створило подружжя дизайнерів.

Фото: ua.depositphotos.com