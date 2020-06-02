Названо найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку під час пандемії

Названо найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку під час пандемії

Укрінформ
Портал European Best Destinations опублікував топ найбезпечніших на тлі пандемії коронавірусу місць для пляжного відпочинку влітку 2020-го.

Про це повідомляється на europeanbestdestinations.com

«Ці пляжі, деякі з яких завдовжки понад 100 км, ідеально підходять для безпечного відпочинку: навіть у розпал сезону дистанціювання на них не буде проблемою», – йдеться в повідомленні.

Так, на першому місці опинився пляж Превези в Греції, за яким ідуть Компорта в Португалії і Гельська коса в Польщі.

Далі в списку – пляж острова Порту-Санту в Португалії, Халікунас на острові Корфу в Греції, Айн-Туффіха на Мальті, Мейя-Прайя в португальському регіоні Алгарве, Юрмальский пляж в Латвії, Ніда в Литві та Бінц на німецькому острові Рюген.

Читайте також: Болгарія відкрилася для туристів із 29 країн

Під час складання рейтингу експерти враховували низку критеріїв, як-от низький рівень поширення COVID-19, розмір пляжу й кількість квадратних метрів на одну людину.

Крім того, до уваги бралися кількість і доступність приватних вілл, туристичних апартаментів, невеликих і середніх готелів, які зобов'язуються дбати про здоров'я мандрівників, чистячи та дезинфікуючи приміщення після кожного перебування, а також поважають правила соціального дистанціювання.

Важливим критерієм стало й те, що пляжі розташовані неподалік від лікарень, які не перевантажені пацієнтами і мають більше ліжко-місць, ніж в середньому по Європі.

Фото: europeanbestdestinations.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-