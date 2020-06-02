Названо найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку під час пандемії

Портал European Best Destinations опублікував топ найбезпечніших на тлі пандемії коронавірусу місць для пляжного відпочинку влітку 2020-го.

Про це повідомляється на europeanbestdestinations.com

«Ці пляжі, деякі з яких завдовжки понад 100 км, ідеально підходять для безпечного відпочинку: навіть у розпал сезону дистанціювання на них не буде проблемою», – йдеться в повідомленні.

Так, на першому місці опинився пляж Превези в Греції, за яким ідуть Компорта в Португалії і Гельська коса в Польщі.

Далі в списку – пляж острова Порту-Санту в Португалії, Халікунас на острові Корфу в Греції, Айн-Туффіха на Мальті, Мейя-Прайя в португальському регіоні Алгарве, Юрмальский пляж в Латвії, Ніда в Литві та Бінц на німецькому острові Рюген.

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Під час складання рейтингу експерти враховували низку критеріїв, як-от низький рівень поширення COVID-19, розмір пляжу й кількість квадратних метрів на одну людину.

Крім того, до уваги бралися кількість і доступність приватних вілл, туристичних апартаментів, невеликих і середніх готелів, які зобов'язуються дбати про здоров'я мандрівників, чистячи та дезинфікуючи приміщення після кожного перебування, а також поважають правила соціального дистанціювання.

Важливим критерієм стало й те, що пляжі розташовані неподалік від лікарень, які не перевантажені пацієнтами і мають більше ліжко-місць, ніж в середньому по Європі.

Фото: europeanbestdestinations.com