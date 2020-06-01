Фестиваль повітряних куль на Львівщині змінює формат

На Львівщині анонсували Фестиваль повітряних куль, який відбудеться 12-14 червня над Національним природним парком "Сколівські Бескиди" в новому форматі.

Про це повідомили організатори на сторінці заходу в Facebook.

"Цього року, через карантин, червневий Фестиваль повітряних куль у Східниці змінює формат. Масових заходів не буде. Але ви зможете політати! Уявіть: тільки ви, гори і небо (і ще пілот, без нього ніяк). Польоти відбуватимуться 12-14 червня, зранку і ввечері, з дотриманням усіх заходів безпеки (і, звісно ж, за умови сприятливої погоди)", – йдеться в повідомленні.

Як зауважили організатори, польоти пройдуть у дивовижно гарних місцях – передгір'ях Карпат, в районі Національного природного парку "Сколівські Бескиди". Крім того, додали, що курорт Східниця – це чисте повітря, мінеральні джерела і можливості для відпочинку на природі.

Польоти – платні, щоб взяти участь, потрібно зробити попереднє бронювання.