Пізанську вежу після кількох місяців карантину відкрили для відвідувачів

Знаменита Пізанська вежа в Італії знову відкрилася для туристів, через понад два місяці після закриття у зв'язку з пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє La Repubblica.

"Сьогодні, через понад два місяці від закриття, перші відвідувачі змогли з’явитися на площі Міраколі у Пізі та піднятися на вершину знаменитої Пізанської вежі", - зазначає видання.

Першими гостями відкритого монументу стали батько та його десятирічна донька з Пізи.

"Це історичний момент", - зазначив П'єрфранческо Пачіні, голова адміністрації відомої у світі пам'ятки.

Відео події поширила італійська агенція ANSA.

Як повідомлялося, жорсткий карантин, зумовлений епідемією коронавірусу, тривав в Італії близько двох місяців. Жертвами COVID-19 вже стали понад 33 тис. італійців. Уряд Італії планує зняти обмеження як на міжрегіональні, так і на міжнародні поїздки в межах Шенгенської зони з 3 червня.