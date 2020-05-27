Туристичні автобуси виїхали на акцію протесту в Берліні
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
За даними організаторів - низки федерацій і асоціацій туристичних і міжміських автобусів, - у кожній з 3 колон, які різними шляхами рухалися в напрямку урядового кварталу, їхало понад 100 автобусів.
Учасники акції закликали до загальнонаціонального протесту під гаслом "Час діяти для порятунку автобусних компаній", до якої приєдналися автобусні парки в інших містах.
Автобусні компанії хочуть привернути увагу до драматичної економічної ситуації в галузі, яка склалася внаслідок коронакризи. Наразі під загрозою опинилося 220 тис. робочих місць.У Берліні відбулися масові акції з вимогою врятувати бізнес туристичних автобусних перевезень / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ
З понеділка туристичним автоперевізникам дозволили їздити до Берліна та Бранденбурга за умови забезпечення дистанції між пасажирами. Компанія Flixbus оголосила у понеділок, що з четверга планує почати обслуговувати 50 маршрутів по всій країні. Поновити поїздки за кордон буде можливо в кращому разі з другої половини червня. Тож асоціації закликають до якнайшвидшого зняття "зайвих міжнародних обмежень" на поїздки.