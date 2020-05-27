Туристичні автобуси виїхали на акцію протесту в Берліні

У центрі Берліна представники автобусних компаній провели акцію, аби привернути увагу влади до своїх проблем, адже через коронакризу, яка боляче вдарила по туристичній галузі, вони зараз змушені боротися за виживання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За даними організаторів - низки федерацій і асоціацій туристичних і міжміських автобусів, - у кожній з 3 колон, які різними шляхами рухалися в напрямку урядового кварталу, їхало понад 100 автобусів.

Учасники акції закликали до загальнонаціонального протесту під гаслом "Час діяти для порятунку автобусних компаній", до якої приєдналися автобусні парки в інших містах.

Автобусні компанії хочуть привернути увагу до драматичної економічної ситуації в галузі, яка склалася внаслідок коронакризи. Наразі під загрозою опинилося 220 тис. робочих місць.

У Берліні відбулися масові акції з вимогою врятувати бізнес туристичних автобусних перевезень / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

З понеділка туристичним автоперевізникам дозволили їздити до Берліна та Бранденбурга за умови забезпечення дистанції між пасажирами. Компанія Flixbus оголосила у понеділок, що з четверга планує почати обслуговувати 50 маршрутів по всій країні. Поновити поїздки за кордон буде можливо в кращому разі з другої половини червня. Тож асоціації закликають до якнайшвидшого зняття "зайвих міжнародних обмежень" на поїздки.