Харків організує онлайн-конференцію щодо туризму з іноземними експертами

У Харкові в п'ятницю, 22 травня, відбудеться онлайн-конференція "Поточний стан та тенденції розвитку туризму в сучасних умовах" за участю українських та іноземних експертів з провідних галузевих організацій.

Про це повідомили у департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради.

"Онлайн-конференція "Поточний стан та тенденції розвитку туризму в сучасних умовах" відбудеться у п'ятницю, 22 травня. Серед експертів, які візьмуть у ній участь, – Всесвітня туристична організація при ООН (UNWTO) та Всесвітня федерація туристичних міст (WTCF), членом якої минулого року став Харків (наразі – єдине місто в Україні, що офіційно прийняте до складу федерації), а також Національна туристична організація України та Державне агентство розвитку туризму України", – йдеться в повідомленні.

Під час конференції планується обговорити стан туристичної галузі у всесвітньому масштабі та в Україні зокрема, зміни сфери туризму в сучасних умовах. Крім того, представники всесвітніх та всеукраїнських організацій з розвитку туризму зроблять прогнози щодо розвитку галузі в найближчому майбутньому і в довгостроковій перспективі.

Початок заходу – о 12:00. Він транслюватиметься на офіційній сторінці департаменту міжнародного співробітництва у Facebook.