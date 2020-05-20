У Тернополі створюють перше в Україні трансфер-містечко

Оригінальну відпочинково-пізнавальну зону облаштовують у Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«У міському сквері триває облаштування культурно-відпочинкової зони «Комплексне трансфер-містечко». Реалізовують проєкт у межах «Громадського бюджету-2020». Особливістю цієї зеленої зони є поділ на п’ять різних локацій: інклюзивно-ресурсну, пленарну, досліджувальну, розважальну зони та кінотеатр просто неба», – йдеться в повідомленні.

Авторка проєкту – директорка Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Литвинюк зазначає, що подібних проєктів мінімістечок в Україні немає.

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У трансфер-містечку облаштують зелену зону для проведення інтегрованих занять на природі та різноманітних просвітницьких і мистецьких заходів, а також художню майстерню зі стаціонарними мольбертами.

Використовуватимуть територію також як майданчик для корекційної роботи з дітьми з особливими потребами.

Завершити облаштування трансфер-містечка планується до осені цього року.

Нині у Тернополі нараховується понад 10 парків та скверів, зокрема й регіональний ландшафтний парк «Загребелля» та «Гідропарк» на березі міського озера.