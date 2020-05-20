Музей гончарства в Опішному відкриють для туристів наприкінці тижня

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, що на Полтавщині, після послаблення карантинних обмежень знову почне приймати відвідувачів у п’ятницю, 22 травня.

Про це повідомляє пресслужба закладу в Facebook.

"У зв’язку з послабленням карантинних заходів в Україні Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному з 22 травня 2020 року відновить свою роботу для відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

Обов’язкова умова відвідування Музею гончарства – засоби індивідуального захисту: респіратори або захисні маски, зокрема виготовлені самостійно.

Працюватиме заклад щодня: з 8:00 до 17:00, а в п’ятницю та неділю – з 8:00 до 16:00.

Читайте також: Опішнянський фестиваль гончарства цьогоріч скасували

"Гарний відпочинок гарантуємо. Нам є чим вас дивувати й вражати, адже на карантині ми добре попрацювали, щоб вам було цікаво й комфортно. Час розвіяти напружені думки настав", – зауважили у музеї.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 12 березня через пандемію коронавірусу запровадили карантин та низку обмежувальних заходів. З 11 травня частину обмежень послабили, зокрема дозволи працювати музеям. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний транспорт, а також приміський.

Фото: @MuseumOfPotteryInOpishnya