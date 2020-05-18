У ПАР з'явиться готель у поїзді на залізничному мосту

У Південно-Африканській Республіці туристи незабаром зможуть провести ніч у незвичайному готелі, розташованому на мосту.

Про це пише 34travel.

«Нова точка на карті бажань «Куди дуже хочеться гайнути після карантину» скоро з'явиться в ПАР – там будують готель у вагонах поїзда безпосередньо на покинутому мосту. Навколо – запаморочливі пейзажі: дика природа національного парку Крюгера, долина річки й повна безтурботність», – йдеться в повідомленні.

Готель називатиметься так само, як і парк – Kruger. Відкрити його обіцяють до кінця цього року. У незвичайному готелі буде 31 номер: 24 розташуються в вагонах поїзда на мосту, інші 7 – в «Будинку біля мосту». Зупинка в цьому готелі претендує на звання відпочинку з позначкою «люкс», тому й коштуватиме чимало – близько 440 доларів на добу.

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Зараз міст – це частина покинутої залізничної лінії. Зведений він був 1912 року для того, щоб відвідувачі могли зручно діставатися до національного парку Крюгера. Після прогулянки мандрівники ночували в поїзді, а вранці він вирушав далі. Саме до історії моста й відсилає концепція готелю.

Ілюстрації: Kruger Shalati