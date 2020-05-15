На Рівненщині до нового туристичного сезону інструкторів готують онлайн

До нового туристичного сезону у Рівненській області інструкторів активного відпочинку готують в онлайн-школі.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Теоретичні знання та практичні навики, екскурсійний досвід та школа життя інструктора активного відпочинку – на Рівненщині стартує онлайн семінар-навчання «Школа інструкторів активного відпочинку «Спільні кроки». Таку ініціативу реалізовує громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» в межах співпраці з обласним управлінням молоді та спорту», – йдеться в повідомленні.

Мета навчання – надати теоретичні й практичні навики для освоєння такого фаху, як інструктор активного відпочинку.

Під час навчання йтиметься про підготовку та організацію подорожей, першу домедичну допомогу, організацію кемпінгів, побуту, харчування, трансферу, безпеку під час туристичних турів.

Читайте також: Українським готелям і садибам хочуть видавати знак чистоти й безпеки

Спікерами будуть досвідчені туристи та керівники туристичних агенцій, які займаються організацією турів активного відпочинку.

Як повідомляв Укрінформ, у регіоні є 80 діючих готелів, у літній сезон додатково запрацюють бази відпочинку та сільські садиби. Великі сподівання в області покладають на активний відпочинок в національних парках «Нобельський» та «Дермансько-Острозький», проведення сплавів на байдарках та каное. Частину проєктів запланували реалізувати разом із сусідньою Волинню, зокрема Національним парком «Прип’ять-Стохід».

Розвиватимуть й екологічний туризм. Зокрема, триватиме реалізація проєкту «Медове коло» – туристичного маршруту протяжністю 250 км, мета якого – популяризація Рівненщини як локації зеленого та активного туризму. Однією з родзинок є створення велопарку «Ремельський» неподалік Рівного із шістьма маршрутами різного рівня складності.