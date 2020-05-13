Медичний туризм на Рівненщині пожвавлять торф’яні грязі

Нові можливості для розвитку медичного туризму відкрилися на Рівненщині після досліджень одного з місцевих родовищ із лікувальними торф’яними грязями.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Грязі торфового родовища "Вичавка" у Демидівському районі мають цілющу силу. Висновки Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України підтвердили – їх можна використовувати для лікування хвороб опорно-рухового апарату, нервової системи та кровообігу, органів дихання, шкіри. Використовувати торфові грязі родовища "Вичавка" в лікувальних цілях планує дитячий санаторій "Хрінники", – йдеться у повідомленні.

Як вважають в облдержадміністрації, торфові грязі родовища "Вичавка" – це туристичний магніт з високим потенціалом, який допоможе розвивати медичний туризм на Рівненщині. Однак це потребує капіталовкладень, тож нині в області пропрацьовуть різні варіанти, зокрема залучення інвестора.

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Проєктно-кошторисна документація капітального ремонту першого поверху спального корпусу санаторію, розроблена два роки тому, передбачає понад 8 млн грн інвестицій.

Довідково. Санаторій "Хрінники" розташований на березі річки Стир, на відстані 90 км від міста Рівне та за 50 км від Луцька. Територія оздоровчого закладу оточена лісом, має власну артезіанську свердловину.

Фото: rv.gov.ua