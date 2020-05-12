Одещина цьогоріч очікує 4-5 млн туристів – ОДА

В Одеській області влітку очікують прибуття до 5 мільйонів туристів – через закриття кордонів внаслідок пандемії COVID-19.

Про це заявив 12 травня на зустрічі з журналістами голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє пресслужба ОДА.

"Одещина цьогоріч буде 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців, під час курортного сезону можна очікувати 4-5 мільйонів туристів", – зазначив Куций.

Він додав, що "якщо поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути".

"Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави", – сказав очільник області.

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За наявності колективного імунітету до COVID-19 це питання буде вирішено, зауважив він.

Голова ОДА констатував, що прогнозування більшого напливу туристів базується також на тому, що "авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено. Саме тому основний потік туристів очікуємо в Одеській області".

Він також підкреслив, що керівництво області дотримуватиметься всіх рекомендацій Кабміну та Міністерства охорони здоров'я щодо організації відпочинку людей під час курортного сезону, зокрема щодо кількості осіб, які можуть водночас перебувати в громадських місцях, курортних зонах і ресторанах після поновлення їхньої роботи.