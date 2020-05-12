У Сараєво турагентства провели "парад автобусів" – вимагали державної підтримки

У столиці Боснії і Герцеговини працівники туристичних фірм влаштували протест, вимагаючи підтримки з боку держави через кризу галузі, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Klix.

"У вівторок після обіду перед Національним музеєм Боснії і Герцоговини зібралися представники турфірм, компаній-перевізників та готелів із валізами для багажу, на яких було розміщено логотипи агенцій, а потім провели парад автобусів в центрі Сараєва", – йдеться в повідомленні.

За словами учасників акції, уряд недооцінює, що вони почали зазнавати збитків у зв’язку з пандемією не лише від моменту початку карантинних обмежень у Боснії та Герцеговині, а значно раніше.

Як механізми підтримки підприємці пропонують запровадити обов’язкові "уроки просто неба" та екскурсії для школярів, які дадуть галузі на всій території країни тимчасовий підробіток.

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Підприємці просять якомога швидше відновити роботу готелів і популярних туристичних місць, відкрити кордони країни для туристів і зняти транспортні обмеження, а також запровадити систему знижок на відвідання туристичних об’єктів в країні.

Представник асоціації турфірм Боснії і Герцеговини Зоран Бібанович заявив під час акції, що компанії не підведуть клієнтів, які заздалегідь сплатили їм за майбутні послуги. Якщо епідемічна ситуація не дозволить прийняти людей так, як планувалося, гроші будуть повернені.

Як відомо, станом на 12 травня у Боснії і Герцеговині загалом зафіксовано 2 158 випадків зараження коронавірусом, включно зі 117 летальними. А вже вилікувалися від цієї хвороби 1 168 пацієнтів.

Фото: Anadolija