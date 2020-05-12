Туристичний сувенір Луганщини оберуть на конкурсі

В межах заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію наявного туристичного потенціалу Луганської області, проголошено конкурс проектів у цій галузі.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації. «Громадською організацією «Туристична асоціація Луганської області» було ініційовано започаткування проведення відкритого конкурсу «Туристичний сувенір Луганщини», співорганізатором якого виступає Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської облдержадміністрації», – йдеться в повідомлені. Читайте також: Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону Проведення конкурсу регламентується Положенням, яким визначено мету, завдання, учасників, номінації, порядок проведення, підбиття підсумків тощо. До конкурсу запрошуються громади міст, сіл, селищ, аби просувати туристичні можливості, розширення пропозицій у сфері туризму, діапазону використання ресурсного потенціалу на відповідних територіях. Участь у конкурсі сприятиме стимулюванню створення сучасної туристичної сувенірної продукції регіону, пошуку пізнаванного стилю сувенірної продукції, яка відображатиме індивідуальність кожної території.