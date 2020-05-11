Приазов’я хоче приваблювати туристів новими пропозиціями

Представники туристичного бізнесу Маріуполя та Бердянська працюють над створенням нових туристичних продуктів, серед яких – екскурсії для дипломатів-іноземців, пропозиції для морського відпочинку впродовж року.

Робота проводиться в межах співпраці з Проєктом USAID "Економічна підтримка Східної України", повідомляється на сторінці Проєкту в Facebook.

"Це вузька і дуже цікава аудиторія (дипломати-іноземці – ред.). Для гостей із-за кордону цікава історія Маріуполя – як радянська, так і новітня. Також у місті є красиві природні об’єкти, прекрасні краєвиди парку "Меотіда", який має сотні видів рідкісних квітів і птахів. Цей кейс показує чітку клієнтоорієнтованість – клієнтів знайти легко і зрозуміло, це не потребує великих грошей, досить до дипломатичних установ принести кілька брошур з такою пропозицією", – розповів консультант з розроблення туристичних продуктів Проєкту USAID Олександр Лієв.

Участь у такі ініціативі беруть власники готелів, ресторанів, представники туроператорів, національного природного парку "Меотіда", екскурсоводи.

Зазначається, що в Бердянську, де у травні раніше традиційно розпочинався туристичний сезон, теж готові переорієнтуватися. Зараз бізнес заявляє про бажання створювати такі умови, щоб клієнти приїхали до моря не лише влітку, а й у листопаді.

"Після зняття карантинних обмежень туристичний бізнес очікує великого попиту на внутрішні маршрути. Люди давно хочуть виїхати кудись – до моря, на природу. Але зараз турбізнес має готуватися – стосовно сервісу, роботи в нових умовах. Гадаю, що "шведська лінія" буде певний час забороненою, буде дистанція у кафе, ресторані, на пляжі. Це питання безпеки – до цього мають бути готові як бізнес, так і клієнти. Важливо зрозуміти, що певна категорія людей – вагітні жінки, літні люди – готова приїхати на море і восени, і взимку. Відповідно, варто готувати інфраструктуру", – сказав Лієв.

Грантову та освітню допомогу підприємцям на сході України Проєктом USAID надає в межах інформаційної кампанії "Схід економічних можливостей". Вона покликана привернути увагу всієї України до потреб і широких можливостей Сходу.