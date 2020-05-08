У Львові першими пустять відвідувачів "Шевченківський гай" і "Територія терору"

У Львові з 12 травня після послаблення карантинних обмежень першими з культурних установ почнуть працювати Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького ("Шевченківський гай") та Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія терору".

Як повідомляє Zaxid.net, таке рішення було ухвалено тому, що ці два музеї можуть приймати відвідувачів просто неба.

"Експозиція повністю буде зачинена, бо доглядачі є людьми старшого віку. Будуть працювати адміністрація, наукові співробітники та екскурсоводи", – розповіла наукова співробітниця Шевченківського гаю Зоряна Ципишева.

Відвідувачі зможуть гуляти територією музею, проте усі експозиції, розміщені в приміщеннях, будуть зачиненими. Також у тестовому режимі музей спробує відновити екскурсії. У групі має бути не більше п’яти осіб. Усі працівники та відвідувачі мають бути в засобах індивідуального захисту.

У музеї "Територія терору" вивчають усі рекомендації та планують відновлювати роботу частини експозиції.

"Чекаємо заключення нашого штабу, складаємо алгоритм для нашої установи, погодимо його з управлінням культури та будемо тестувати", – розповіла директорка музею Ольга Гончар.

Наразі будуть доступними експозиції, розташовані просто неба: музей радянської спадщини та експозиція, присвячена пересильній тюрмі.

Інші львівські музеї опрацьовують логістику відвідування, адже це мають бути або індивідуальні відвідування, або мінімальними групами до 2 чи 5 осіб, забезпеченими засобами індивідуального захисту. Попередньо планується, що більшість музеїв зможуть відкритись наприкінці травня – на початку червня.

Фото: Павло Лис, photographers.ua