У Львові першими пустять відвідувачів "Шевченківський гай" і "Територія терору"
Як повідомляє Zaxid.net, таке рішення було ухвалено тому, що ці два музеї можуть приймати відвідувачів просто неба.
"Експозиція повністю буде зачинена, бо доглядачі є людьми старшого віку. Будуть працювати адміністрація, наукові співробітники та екскурсоводи", – розповіла наукова співробітниця Шевченківського гаю Зоряна Ципишева.
Відвідувачі зможуть гуляти територією музею, проте усі експозиції, розміщені в приміщеннях, будуть зачиненими. Також у тестовому режимі музей спробує відновити екскурсії. У групі має бути не більше п’яти осіб. Усі працівники та відвідувачі мають бути в засобах індивідуального захисту.
У музеї "Територія терору" вивчають усі рекомендації та планують відновлювати роботу частини експозиції.
"Чекаємо заключення нашого штабу, складаємо алгоритм для нашої установи, погодимо його з управлінням культури та будемо тестувати", – розповіла директорка музею Ольга Гончар.
Наразі будуть доступними експозиції, розташовані просто неба: музей радянської спадщини та експозиція, присвячена пересильній тюрмі.
Інші львівські музеї опрацьовують логістику відвідування, адже це мають бути або індивідуальні відвідування, або мінімальними групами до 2 чи 5 осіб, забезпеченими засобами індивідуального захисту. Попередньо планується, що більшість музеїв зможуть відкритись наприкінці травня – на початку червня.
Фото: Павло Лис, photographers.ua