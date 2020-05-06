Маріупольський "AsiaFest 2020" перейде в режим онлайн

У Маріуполі вирішили трансформувати формат фестивалю "AsiaFest 2020", який мав відбутися в травні, і провести марафон в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

"У травні в Маріуполі мав відбутися фестиваль "AsiaFest 2020", але через введення карантину дата його проведення була перенесена на невизначений час. У зв'язку з цим організатори вирішили провести низку заходів онлайн. Так, з 11 травня стартує марафон #AsiaFest_зтобоювдома. Впродовж шести тижнів маріупольці, які цікавляться культурою Азії, будуть ділитися своїми талантами", - йдеться в повідомленні.

Кожен тиждень буде присвячено певному виду діяльності. Організатори координуватимуть учасників і нагадуватимуть про теми та правила. Серед заявлених категорій: вокал, танці та спорт, малюнки, творчі роботи, кухня, косплей, вивчення мови, література і фільми. Всі вони мають бути об'єднані концептом "AsiaFest" – тематикою Азії і східних країн.

"Усі роботи, які нам надішлють, будуть розміщені на нашій сторінці в Facebook. Однак, ми сподіваємося провести фестиваль цьогоріч, і там ми покажемо великий колаж з фотографіями і відеокліп, в яких зберемо всі роботи учасників", - розповіла куратор "AsiaFest" Валерія Шаповалова.

Так, перший тиждень (з 11 до 17 травня) буде присвячено малюнкам (пейзаж, портрет, арт, аніме, манга), виробам (орігамі, канзаші, вишивка, декупаж, виготовлення прикрас, квіллінг) і кухні (страви за традиційними рецептами Сходу).

Із 18 до 24 травня – тиждень вокалу і танців. Із 25 до 31 травня тема – спорт, 1-7 червня – косплей, 8-14 червня – вивчення іноземних мов, 15-21 червня – кінематограф.

Усі фото або відео робіт учасникам обов'язково потрібно відправити на пошту kstuffm@gmail.com, також можна розмістити їх на своїй сторінці в Facebook або Instagram, позначивши хештегом #AsiaFest_зтобоювдома.

Фото: Pinterest