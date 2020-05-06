Херсонщина оновила свій туристичний портал

На Херсонщині напередодні старту туристичного сезону запустили оновлений офіційний туристичний інтернет-портал регіону.

Як повідомляє Travel Press Club у Facebook, на Kherson.Travel відтепер можна знайти інформацію про унікальний фірмовий торт "Херсон", а також адреси ресторанів, які пропонують вінтажну кухню Херсонщини. Йдеться про страви, які готуються за рецептами 100-річної давнини.

Загалом портал має 5 основних розділів: "Херсонщина" (містить загальну інформацію), "Як доїхати", "Де зупинитися", "Де поїсти" та "Путівник", де зібрана інформація щодо видів туризму з контактами засобів розміщення, музеїв та галерей.

Крім того, туристам хочуть допомогти легко орієнтуватись у заходах, які проводитимуться на Херсонщині, – інтернет-портал відтепер містить докладний календар подій.

Також на порталі міститься інформація про екскурсії регіоном, розроблені туристичні маршрути, музеї, театри, святині й храми.