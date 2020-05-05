У Луцьку викрали ще одного мініатюрного кликуна

У Луцьку невідомі знову викрали мініатюрну скульптуру кликуна. Цього разу зникла фігурка на вулиці Данила Галицького.

Про це повідомила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк на своїй сторінці в Facebook.

«Скажіть, чи варто продовжувати щось робити в нашому місті? Луцьк не заслуговує на гарні ініціативи? А якщо робити, то для кого?», – написала Мойсіюк.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок крадіжки кликуна. На початку квітня невідомі викрали мініскульптуру з-під будівлі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Також раніше було викрадено кликунів, встановлених на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки.

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Нагадаємо, середньовічний кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» зумовив появу місцевої назви – кликун.

Упродовж останніх років у межах започаткованого ще 2015-го проєкту «Луцький кликун» у місті встановили кілька бронзових скульптурок. Авторка фігурок – львівська скульпторка Ніка Музичка.

Фото: Катерина Мойсіюк/Facebook