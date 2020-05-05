Хмельницький готує нову туристичну атракцію – музей ретроавтомобілів

У Хмельницькому створюють Музей автопрому України, в колекції якого – понад 100 експонатів – автомобілі, мотоцикли й мопеди ХХ століття. Відкриття заплановано на осінь цього року.

Про це повідомляє "Поділля News".

"У музейному списку вже є 64 автомобілі, близько 40 мотоциклів та 8 мопедів випуску 30-50 років минулого століття", – розповів голова Хмельницького міського комітету Товариства сприяння обороні Україні Володимир Ковальчук.

Експонати збирали активісти на території всієї України. Певні екземпляри – купували, інші – вимінювали, а деякі взяли на збереження. За 7 років вдалося зібрати фактично всі моделі. Тепер на них чекає фарбування, ремонт або оновлення матеріальної частини.

Кожна машина має свою історію, унікальність та демонструє той чи інший етап не лише розвитку автомобілебудування, а й ситуації в країні. До прикладу, КДБ-шний автомобіль приховував чимало покращених елементів – надійніша підвіска, більша прохідність і неймовірна для радянського часу потужність двигуна. Таких машин існувало лише кілька десятків. Та, що є у Хмельницькому, приїхала з Львівщини. Випускалися вони лише за спецзамовленням і фактично були під грифом "секретно".

Є у колекції і унікальна польська автівка, так звана "варшав’янка" – копія радянської "Побєди". Як стверджують автори проєкту музею автопрому, зараз уже не можливо відшукати ні таку марку, ні завод, де її випускали.

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А ЗАЗ-968 став фактично останнім, який можна назвати українським уже в часи розпаду Радянського Союзу. Випускався він у Львові й дістався хмельницьким ентузіастам від запорізьких друзів. Модель називається "Промінь", на території Радянського Союзу їх було випущено три екземпляри.

Є у колекції і кілька військових автомобілів здебільшого повоєнного періоду. Окремі з них уже відреставровані. Займаються цією справою майже півтори сотні автоаматорів. Однак через карантинні обмеження поки не можуть працювати над цією справою. Водночас відкрити експозицію планують цьогоріч восени.