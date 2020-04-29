Принцеві острови під Стамбулом закрили на місяць

В’їзд та виїзд з Принцевих островів (Адалар), що є відомим туристичним об’єктом та місцем відпочинку неподалік Стамбула, закрили до кінця травня, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалило губернаторство району Адалар, інформує власкор Укрінформу.

«Усі в'їзди та виїзди до району Адалар будуть тимчасово призупинені на період до 24:00 31 травня 2020 року», – йдеться в постанові.

Запроваджено низку виключень, зокрема, вони стосуються забезпечення жителів островів харчовими продуктами, товарами першої необхідності, діяльності виробництв, комунальників, держслужбовців, що працюють в цьому районі.

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Готелі, мотелі, табори, клуби, соціальні заклади в районі Адалар у цей період працювати не будуть. Також в районі островів заборонено зупинятися приватному морському транспорту. За це передбачено суворе покарання.

Як відомо, Принцеві острови – це 9 островів, розташованих на південний схід від Стамбула в Мармуровому морі. Це особлива екологічна та заповідна зона. Частина островів закрита для масового відвідування, тут заборонені автівки з двигунами внутрішнього згорання. До минулого року на островах використовували запряжені кінські брички та фаетони. Але після розслідування, ініційованого захисниками тварин, гужовий транспорт також підпав під заборону, його буде замінено електрокарами.