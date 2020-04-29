Принцеві острови під Стамбулом закрили на місяць
Відповідне рішення ухвалило губернаторство району Адалар, інформує власкор Укрінформу.
«Усі в'їзди та виїзди до району Адалар будуть тимчасово призупинені на період до 24:00 31 травня 2020 року», – йдеться в постанові.
Запроваджено низку виключень, зокрема, вони стосуються забезпечення жителів островів харчовими продуктами, товарами першої необхідності, діяльності виробництв, комунальників, держслужбовців, що працюють в цьому районі.
Готелі, мотелі, табори, клуби, соціальні заклади в районі Адалар у цей період працювати не будуть. Також в районі островів заборонено зупинятися приватному морському транспорту. За це передбачено суворе покарання.
Як відомо, Принцеві острови – це 9 островів, розташованих на південний схід від Стамбула в Мармуровому морі. Це особлива екологічна та заповідна зона. Частина островів закрита для масового відвідування, тут заборонені автівки з двигунами внутрішнього згорання. До минулого року на островах використовували запряжені кінські брички та фаетони. Але після розслідування, ініційованого захисниками тварин, гужовий транспорт також підпав під заборону, його буде замінено електрокарами.