Підтримка туризму: Фоменко пояснила, які законодавчі зміни вносять у Раду

Міністерство культури та інформаційної політики напрацювало законодавчі зміни на підтримку туристичної галузі.

Про це сказала в.о.міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко під час інвестиційного онлайн-форуму «Таврійські горизонти», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сайті Верховної Ради вже зареєстрований законопроєкт №3377, опрацьований спільно МКІП та профільним комітетом ВР, в якому йдеться про податкові пільги для туристичної галузі. В законопроєкті запропоновано скасування туристичного збору до кінця цього року. Друге - звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та єдиного соціального внеску, земельного податку та податку на нерухомість. Також податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності», - розповіла Фоменко.

Вона додала, що має бути застосована адресна фінансова підтримка, оскільки податкові пільги не є відчутними відразу і «спрацьовують не на перший і навіть не на шостий місяць їх застовування». Також мають бути вироблені відповідні механізми.

«І ми зараз вже над цим працюємо в уряді разом з профільним комітетом ВР, яким чином, за рахунок яких коштів ми будемо надавати підтримку тим туристичним операторам, які зберігають робочі місця і які мають вижити і пережити цю пандемію», - поінформувала керівник МКІП.

Вона зазначила, що в бюджеті, запланованому на 2020 рік, передбачалася певна сума коштів на розвиток і підтримку туристичної галузі, втім після оновлення бюджету і утворення Стабілізаційного фонду цієї суми міністерство позбавили.

«Але це створює нам можливості використати ці гроші зі Стабілізаційного фонду саме на підтримку туристичних операторів і представників готельного бізнесу. Це якраз це той інструмент, який ми маємо в найближчі тижні напрацювати», - сказала Фоменко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.