В Анталії російські туристи спробували влаштувати протест під консульством

Туристи з РФ, які через заборону на авіасполучення не можуть повернутися додому, намагалися протестувати під консульством РФ в Анталії. Але їм завадила охорона та поліція.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Російські туристи, які вимушено залишаються в Анталії, хотіли влаштувати протест о 10 ранку біля будівлі консульства", - повідомляє телеканал.

Групі з близько 10 людей не дала влаштувати протест охорона, посилена поліцію. Пізніше двох представників з групи прийняли в консульстві.

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Спілкуючись із пресою після зустрічі, туристи повідомили, що в Анталії очікують на повернення до РФ близько 400 росіян. Вони не можуть цього зробити літаком, бо авіасполучення припинене, автотранспортом, оскільки кордон, зокрема з Грузією, закритий.

"Ми хочемо повернутися до нашої країни літаком. Консульство нам не допомагає", - цитує телеканал одну з туристок.

Туристи також скаржаться, що консульство не надає їм інформації. Крім того, через тривале перебування в Туреччині вони мають фінансові труднощі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня у світі кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла 2 995 043, зафіксовано 207 000 смертей, 878 972 пацієнта одужали.

Фото: cnnturk.com