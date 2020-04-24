Українські туроператори пропонують переброньовувати тури без доплат

Українські туроператори пропонують переброньовувати тури без доплат

Укрінформ
Українські оператори виїзного туризму запропонували туристам без доплат перебронювати тури, дати яких припали на період карантину та літнього сезону, за напрямками: Єгипет, Туреччина, Іспанія, Греція та Туніс.

Про це Укрінформу повідомили в Центрі розвитку туризму України.

"Туристам сьогодні значно вигідніше перенести поїздку на інші дати і не втратити гроші, аніж вимагати повернути кошти у туроператора, оскільки епідемія коронавірусу є типовим форс-мажором і, на жаль, кошти за поїздку вже не вдасться повернути у повному обсязі", – зазначив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.  

Зокрема, туроператор Coral Travel на всі активні чи анульовані заявки щодо Єгипту, які припали на період з 1 квітня до 30 червня, пропонує перенести дати відпочинку до 30 вересня включно, або ж на період з 15 листопада до 20 грудня 2020 року.

"За умовами акції "Відродження", в разі перенесення дати поїздки для туристів залишаються усі першопочаткові параметри – готель, тип розміщення, номера, обране харчування та, звісно, кількість ночей", – зазначила директор компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко.

За її словами, кошти туристів перебуватимуть на депозиті у туроператора і навіть у разі зміни курсу валют туристу не доведеться доплачувати за обраний тур. "Отже, туристи отримають такий же рівень відпочинку, на який вони розраховували спочатку, за умови, що поїздка відбудеться в певні часові проміжки, визначені туроператором", – повідомила Прокопенко.

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Туроператор Mouzenidis Travel, що спеціалізується на відпочинку в Греції, пропонує туристам, у яких дати поїздки припадають на період з 17 березня до 31 травня, скористатися можливістю відпочинку з 27 вересня 2020 року і до 31 травня 2021 року.

Без додаткових оплат пропонує перебронювати поїздки туристам до Туреччини та Єгипту і туроператор Anex Tour.

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