Чортків перетворюють на "кишенькове місто" за допомогою 3D-моделювання

У Чорткові, що на Тернопільщині, працюють над створенням 3D-моделей восьми місцевих пам’яток архітектури, серед яких – годинникова вежа, замок, ратуша, синагога.

Про це повідомляє пресслужба Чортківської міськради.

"Триває реалізація проєкту "Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі", яким спільно займаються ГО "Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства "Ініціатива", Чортківська міська рада та компанія Skeiron. Команда працює над скануванням великих історичних будівель, що є першим, необхідним кроком до оцифрування пам’ятки архітектури", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі детальні сканування архітектурного об’єкта дають змогу виконувати проєктні реставраційні креслення, що допоможе відновити історичну будівлю в її автентичному вигляді.

Після оцифрування планують створити 600 комплектів безкоштовних листівок доповненої реальності для мешканців міста та туристів, які приїдуть до Чорткова.

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Для сканування автори проєкту обрали годинникову вежа та торгові ряди (ХІХ – поч. ХХ ст.), Чортківський замок (ХVІІ ст.), церкву Вознесіння Господнього (ХVІІ ст.), церкву Успіння (ХVІ ст.), костел св. Станіслава (ХVІІ ст.), нову синагогу (поч. ХХ ст.), ратушу (поч. ХХ ст.), монастир сестер Ордену Милосердя (ХVІІІ ст.).

Як зауважують у міськраді, оцифровані об’єкти можна використовувати різними способами. Або створити 3D-модель та застосувати її для реставраційних і будівельних робіт, або ж на основі готових даних розробляти туристичні путівники з елементами доповненої і віртуальної реальності (AR/VR-технології), послуговуватися ними під час створення онлайн-гідів, 3D-мап, сувенірної продукції.