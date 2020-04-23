Чернігів влаштує "Туристичні практики" в онлайн-режимі

У Чернігові вирішили не відмовлятися від проведення масштабного форуму "Туристичні практики-2020" через карантин, а організувати його в режимі онлайн. Відбудеться захід 28 квітня.

Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму Чернігівської міськради Катерина Литвин на свої сторінці в Facebook.

"Люблю традиції, яких за будь-яких обставин вдається дотримуватися. Торік у Чернігові туристичний сезон відкривав форум "Туристичні практики 2019", спогади, рекомендації та побажання спікерів й досі викликають приємну посмішку на обличчі та, звісно, рекомендації у графі "до виконання", а щось вже реалізовано. Далі разом із Павлом Федиковичем (тревел-блогер, автор проекту Svitforyou – ред.) ми з літа минулого року занурилися в тему Digital в промоції міста. Відтак, цьогорічному форуму "Туристичні практики 2020" бути, але у форматі онлайн", – написала Литвин.

За її словами, теми цьогорічного форуму, затверджені раніше, довелося скорегувати. Форум "Туристичні практики-2020" буде присвячений розвитку внутрішнього туризму, відродженню туріндустрії після карантину.

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"Наразі важливо говорити про літо-осінь 2020 року, як навчити любити подорожувати своїм краєм, Україною, визначити нові тенденції, виклики та шляхи їхнього подолання, звісно, гіди, як на них позначаться наслідки карантину, що вони пропонуватимуть туристам? А, може, дійсно проблеми породжують нові можливості?", – написала Литвин.

Стартує форум у вівторок, 28 квітня, о 10:00 в форматі Zoom-конференції. Щоб долучитися до нього, потрібно пройти попередню реєстрацію.