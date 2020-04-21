Міжнародну туристичну виставку в Дубаї перенесли на 2021 рік

Міжнародний виставковий захід "Arabian Travel Market", що мав відбутися у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) в червні 2020-го, вдруге перенесли – цього разу на наступний рік.

Як повідомляється в офіційній заяві на сайті заходу, нова дата проведення найбільшої туристичної виставки Близького Сходу та Перської Затоки – 16-19 травня 2021 року.

"З огляду на мінливу ситуацію у світі, пов’язану з коронавірусною інфекцією COVID-19, ми моніторили її вплив не лише на нашу галузь, а й на суспільство загалом. Відбулося багато зустрічей із представниками Всесвітнього торгового центру Дубая, й ми розглянули інші варіанти організації заходу (виставки "Arabian Travel Market" – ред.) в останньому кварталі. Однак після консультацій стало очевидно, що найоптимальніше рішення з урахуванням інтересів кожного – перенести подію на 2021 рік. Тож Arabian Travel Market відбудеться у Всесвітньому торговому центрі Дубая 16-19 травня 2021 року. Здоров’я та безпека кожного – наш головний пріоритет", – йдеться в повідомленні.

Водночас організатори виставки зауважили, що триматимуть зв’язок з її учасниками. Так, уже 1-3 червня 2020 року будуть проведені віртуальні on-line зустрічі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міжнародний виставковий захід "Arabian Travel Market", що мав відбутися у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) 19-22 квітня, переносили на 28 червня – 1 липня цього року через поширення коронавірусу.

Україну на Arabian Travel Market мав представляти стенд міста Києва.