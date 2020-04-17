На Закарпатті проведуть віртуальну екскурсію сакуровими містами

Закарпатські гіди 18 квітня проведуть віртуальну екскурсію містами, де зараз квітне сакура.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив гід Максим Адаменко.

“В суботу, 18 квітня, об 11-й годині на Закарпатті з колегами проведемо віртуальну екскурсію містами області, що квітують сакурами. Під час віртуальної прогулянки ви побачите квітучі сакури різних міст Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Виноградів, Перечин, Берегово, Свалява, Іршава”, — сказав Адаменко.

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За його словами, у кожному місті окремий гід проводитиме свою мініекскурсію. Сам Максим розкаже про сакури в Мукачеві, де є найдовша алея цих дерев — 1,3 км, найстаріша сакура, яку посадили ще у 20-х роках минулого століття, "шалена сакура", що квітне кілька разів на рік, і навіть взимку, а ще — оригінальні бінарні сакури: на одному дереві щеплена і японська, і місцева вишня, що квітне білим.

Долучитися до віртуальної екскурсії можна буде безкоштовно на сторінці події у Facebook.